Число жертв землетрясения в центральной Италии выросло до 278 человек, передает Reuters.

Как рассказал агентству мэр города Аматриче Сержио Пироцци, под завалами могут находиться около 15 человек. По информации Reuters, город Аматриче пострадал от землетрясения больше всего.

В субботу, 27 августа, пройдут похороны погибших. Власти объявили этот день траурным.

В больницах находятся 388 человек, 40 из которых — в критическом состоянии.

Накануне правительство Италии объявило в введении чрезвычайного положения в зонах, пострадавших от землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 6,2 произошло 24 августа в центральной части Италии, к югу-востоку от города Перуджа. На следующий день произошло новое землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр подземных толчков находился в ста километрах к северо-востоку от Рима и в 55 км к северу от города Л'Акуилы.