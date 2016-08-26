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140 Аэропорт Симферополя передали Ковальчуку и его партнеру
Крымские власти передали контроль над аэропортом Симферополя акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку и его партнеру Олегу Жесткову, пишет РБК со ссылкой на Жесткова.
По его словам, у властей республики осталось 49% аэропорта.
Издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает, «Международный аэропорт Симферополя» принадлежит компании «Аккорд инвест». Компанию в 2014 году учредил Жестоков. С 16 августа 2016 года 31% «Аккорд инвеста» принадлежит Жескову, 49% — властям Крыма, и остальные 20% — банку «Россия».
Олег Жестков также занимает должность независимого директора Российского национального коммерческого банка (РНКБ).
По данным Росавиации, с января по июнь 2016 года аэропорт принял 1,8 млн человек.
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