Крымские власти передали контроль над аэропортом Симферополя акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку и его партнеру Олегу Жесткову, пишет РБК со ссылкой на Жесткова.

По его словам, у властей республики осталось 49% аэропорта.

Издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает, «Международный аэропорт Симферополя» принадлежит компании «Аккорд инвест». Компанию в 2014 году учредил Жестоков. С 16 августа 2016 года 31% «Аккорд инвеста» принадлежит Жескову, 49% — властям Крыма, и остальные 20% — банку «Россия».

Олег Жестков также занимает должность независимого директора Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

По данным Росавиации, с января по июнь 2016 года аэропорт принял 1,8 млн человек.