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Новости

140 Аэропорт Симферополя передали Ковальчуку и его партнеру

26.08.2016 Теги: крым, сделка, симферополь

Крымские власти передали контроль над аэропортом Симферополя акционеру банка «Россия» Юрию Ковальчуку и его партнеру Олегу Жесткову, пишет РБК со ссылкой на Жесткова.

По его словам, у властей республики осталось 49% аэропорта.

Издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщает, «Международный аэропорт Симферополя» принадлежит компании «Аккорд инвест». Компанию в 2014 году учредил Жестоков. С 16 августа 2016 года 31% «Аккорд инвеста» принадлежит Жескову, 49% — властям Крыма, и остальные 20% — банку «Россия».

Олег Жестков также занимает должность независимого директора Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

По данным Росавиации, с января по июнь 2016 года аэропорт принял 1,8 млн человек.


3 комментария

3
Доктор Ольга , 26 августа 2016 в 21:38
Это подарок Ковальчуку от Путина после того, как первый объявил на весь мир, что Путин бессре́бреник и гол, как сокол...
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2
andy klimens , 26 августа 2016 в 21:44
хорошо быть другом путина - хошь аэропорт, хошь порт, хошь роснефть (т.е. Юкос)
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3
Сергей Булавский , 26 августа 2016 в 21:46
Хорошо быть пиратом, пока на рее не повесили!
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