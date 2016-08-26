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7 Грузовой корабль SpaceX успешно сел в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon частной американской компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане.
Recovery teams en route to Dragon, pic taken from about 10 miles out pic.twitter.com/B4ofhGZptD— SpaceX (@SpaceX) 26 августа 2016 г.
«Успешное приводнение Dragon подтверждено, тысячи фунтов научно-исследовательских грузов NASA возвращены с космической станции», — сообщается в официальном твиттере компании.
Капсула упала в 520 км от мексиканского побережья. Корабль доставил оборудование для научных опытов, а также мышей, с помощью которых специалисты изучали влияния невесомости на организм животных.
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Космический аппарат отстыковался от МКС в ночь на 26 августа.
Компания SpaceX основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.
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