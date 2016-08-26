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Новости

7 Грузовой корабль SpaceX успешно сел в Тихом океане

26.08.2016 Теги: космос, наука

Грузовой корабль Dragon частной американской компании SpaceX успешно приводнился в Тихом океане.

«Успешное приводнение Dragon подтверждено, тысячи фунтов научно-исследовательских грузов NASA возвращены с космической станции», — сообщается в официальном твиттере компании.

Капсула упала в 520 км от мексиканского побережья. Корабль доставил оборудование для научных опытов, а также мышей, с помощью которых специалисты изучали влияния невесомости на организм животных. 

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Космический аппарат отстыковался от МКС в ночь на 26 августа.

Компания SpaceX основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.


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