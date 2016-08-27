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Новости

294 Гуковские шахтеры опровергли сообщения о выплатах зарплат

27.08.2016 Теги: голодовка, ростовская область, шахтеры

 Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Работники группы предприятий «Кингкоул», голодающие в Ростовской области, опровергли информацию о том, что им начали перечислять долги по заработной плате.

«Это ложь. Мы по-прежнему отказываемся от подачки губернатора. Нас 2200 человек, нам должны 350 миллионов, мы требуем выплаты полной суммы», — сказал «Новой газете» член инициативной группы шахтеров взрывник Николай Васильевич Надкерничный.

Напомним, 24 августа гуковские шахтеры отказались от 50 миллионов рублей, предложенных губернатором Голубевым, и потребовали выплаты полной суммы задолженности.

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В пятницу, 26 августа, пресс-служба ростовского губернатора Голубева сообщила: «шахтерский кризис» преодолен, начаты выплаты. «По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева «Региональная корпорация развития» Ростовской области начала выплату задолженности по заработной плате работникам группы предприятий «Кингкоул». Первыми получателями средств стали 38 работников ЗАО «Ростовгормаш», ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «УК Алмазная». Также сообщалось, что 1936 шахтеров «подали реквизиты» для выплат по задолженности.

Сами шахтеры предполагают, что реквизиты их зарплатных карт были взяты из расчетного отдела «Кингкоула».

«Начислять будут, видимо, партизанским способом», — говорят протестующие.

 «Новая газета» нашла лишь одну шахтерку, которая получила губернаторские деньги. Это Раиса Потаповна Авдеева, машинистка подъема шахты Алмазная. Компания уволила ее по инвалидности прошлой осенью — женщина борется с онкологией. Ей задолжали 57 тысяч. Сегодня на карточку пришло 2 224 рубля.

«Я даже не знаю, как к этому относиться, — говорит Раиса Потаповна. — Куплю продукты».

Сейчас инициативная группа работает над проектом соглашения по выплатам, которое может быть заключено с губернатором. «Мы хотим прописать четкие сроки и гарантии. И речь должна идти о полной сумме. Мы не согласны на копейки, которые прекратят поступать сразу после выборов, — говорит член инициативной группы маркшейдер Татьяна Авачева. — Еще раз повторяю — шахтеры отказываются от 50 миллионов, это общее решение, подтвержденное голосованием».

На пикете 26 августа еще 30 человек подписали заявление о бессрочной голодовке. Теперь в Гукове и Звереве голодают 94 шахтера.

За полтора года компания «Кингкоул» при попустительстве властей и правоохранительных органов задолжала 2200 сотрудникам 350 миллионов рублей. 12 августа генеральный директор «Кингкоула» Владимир Пожидаев был арестован.


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Автор

Елена Костюченко

спецкор

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