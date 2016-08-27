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76 Тереза Мэй может запустить Brexit без одобрения парламента
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может запустить процедуру выхода из ЕС без соответствующего парламентского голосования, пишет The Telegraph.
По информации издания, Мэй консультировалась с правительственными юристами, которые объяснили, что у нее достаточно исполнительной власти для старта процедуры Brexit без голоса Палаты общин. Предполагается, что премьер обратится к 50-ой статье Лиссабонского соглашения о выходе из ЕС.
«Премьер-министр с абсолютной ясностью дала понять, что британская общественность уже проголосовала, и что теперь она (Мэй — ред.) преуспеет в осуществлении Brexit», — сказал источник в канцелярии главы правительства.
Между тем, оппоненты Brexit напоминают, что результат июньского референдума о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС «носит рекомендательный характер», а потому 50-й статьи должен быть также одобрен и голосами депутатов палаты общин.
Напомним, 24 июня стали известны результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Более половины (52%) проголосовали за отделение от Евросоюза. Теперь Лондон должен активировать статью 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из Европейского союза. Предполагается, что процедура займет около двух лет.
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