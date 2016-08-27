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842 На территории Нальчика введен режим КТО
В Нальчике и Чегемском районе Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.
По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время в селе Нартан ведутся поиски членов незаконных вооруженных формирований. Часть населенного пункта оцеплена.
Подробности операции не сообщаются.
В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и ограничений: усиление охраны общественного порядка, проверка документов у всех находящихся в обозначенной местности людей, отбуксировку с территории транспортных средств и возможность блокирования сотовой связи на территории.
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