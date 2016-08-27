В Нальчике и Чегемском районе Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время в селе Нартан ведутся поиски членов незаконных вооруженных формирований. Часть населенного пункта оцеплена.

Подробности операции не сообщаются.

В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и ограничений: усиление охраны общественного порядка, проверка документов у всех находящихся в обозначенной местности людей, отбуксировку с территории транспортных средств и возможность блокирования сотовой связи на территории.