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Новости

842 На территории Нальчика введен режим КТО

27.08.2016 Теги: кабардино-балкария, кто, нальчик

В Нальчике и Чегемском районе Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время в селе Нартан ведутся поиски членов незаконных вооруженных формирований. Часть населенного пункта оцеплена.

Подробности операции не сообщаются.

В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и ограничений: усиление охраны общественного порядка, проверка документов у всех находящихся в обозначенной местности людей, отбуксировку с территории транспортных средств и возможность блокирования сотовой связи на территории.


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