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1721 У здания военкомата в Донецке произошел взрыв
У здания военного комиссариата в Кировском районе Донецка сработало взрывное устройство, передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Сообщается, что бомба находилась окна первого этажа здания. По предварительным данным, сработало взрывное устройство замедленного действия.
В результате взрыва никто не пострадал. В здании военкомата повреждены оконные рамы и стекла.
На месте инцидента работает оперативно-следственная группа.
Ранее на этой неделе глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что у его дома было обнаружено взрывное устройство, которое не успело сработать. В тот же день в Донецке произошел взрыв вблизи дома одного из вице-премьеров ДНР и командира батальона «Спарта» по прозвищу Моторола.
Жертвой атаки стал случайный прохожий.
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