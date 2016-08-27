Совет Безопасности ООН решительно осудил ракетные испытания Северной Кореи и пригрозил Пхеньяну ужесточением санкционных мер, передает ТАСС.

Совбез потребовал от КНДР воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что запуск ракеты грубо нарушает сразу шесть резолюций, запрещающих Пхеньяну любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В СБ ООН отметили, что с апреля Северная Корея провела уже семь ракетных испытаний.

В организации добавили , что будут внимательно следить за ситуацией на Корейском полуострове и «примут дальнейшие существенные меры в соответствии с уже высказанной ранее решимостью».

Напомним, 24 августа Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в сторону акватории Японского моря. Ракета КНДР пролетела около 500 километров и приземлилась в идентификационной зоне противовоздушной обороны Японии.

Ранее Северная Корея пригрозила нанести превентивный ядерный удар по военным группировкам США и Южной Кореи в случае проявления признаков агрессии.Превентивным ударом КНДР угрожает в связи с проведением ежегодных совместных маневров США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian. КНДР утверждает, что они являются подготовкой к вторжению.