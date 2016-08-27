Новости
121 Совет безопасности ООН осудил ракетные испытания Северной Кореи
Совет Безопасности ООН решительно осудил ракетные испытания Северной Кореи и пригрозил Пхеньяну ужесточением санкционных мер, передает ТАСС.
Совбез потребовал от КНДР воздержаться от подобных действий, подчеркнув, что запуск ракеты грубо нарушает сразу шесть резолюций, запрещающих Пхеньяну любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В СБ ООН отметили, что с апреля Северная Корея провела уже семь ракетных испытаний.
В организации добавили , что будут внимательно следить за ситуацией на Корейском полуострове и «примут дальнейшие существенные меры в соответствии с уже высказанной ранее решимостью».
Напомним, 24 августа Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с подводной лодки в сторону акватории Японского моря. Ракета КНДР пролетела около 500 километров и приземлилась в идентификационной зоне противовоздушной обороны Японии.
Ранее Северная Корея пригрозила нанести превентивный ядерный удар по военным группировкам США и Южной Кореи в случае проявления признаков агрессии.Превентивным ударом КНДР угрожает в связи с проведением ежегодных совместных маневров США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian. КНДР утверждает, что они являются подготовкой к вторжению.
Фото дня
Блог редакции
Гуковские шахтеры опровергли сообщения о выплатах зарплат
ЦИК обязал кандидатов на выборы согласовывать кубы
ФАС заявила о 160-кратном завышении цен на лекарства
Аэропорт Симферополя передали Ковальчуку и его партнеру
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно1857
-
Гуковские шахтеры3858
-
В Москве началась избирательная кампания1493
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров18012
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10817
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3391
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»93042
Сливание и поглощение82514
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину68581
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев