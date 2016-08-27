Новости
142 В ходе спецоперации под Нальчиком убиты двое боевиков
В ходе контртеррористической операции в селе Нартан в Кабардино-Балкарии убиты два предполагаемых члена незаконных вооруженных формирований, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полях вблизи села Нартан в Чегемском районе ликвидированы два бандита, оказавшие сопротивление силовикам», — рассказал собеседник агентства.
Подробностей операции он не сообщил.
Режим КТО на части территории Нальчика и Чегемского района Кабардино-Балкарии был введен в субботу с 6:20 утра. По словам источника в правоохранительных органах, в селе Нартан велись поиски членов незаконных вооруженных формирований.
Фото дня
Блог редакции
Гуковские шахтеры опровергли сообщения о выплатах зарплат
ЦИК обязал кандидатов на выборы согласовывать кубы
ФАС заявила о 160-кратном завышении цен на лекарства
Аэропорт Симферополя передали Ковальчуку и его партнеру
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно1857
-
Гуковские шахтеры3858
-
В Москве началась избирательная кампания1493
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров18012
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10817
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3391
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»93042
Сливание и поглощение82514
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину68581
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев