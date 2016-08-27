В ходе контртеррористической операции в селе Нартан в Кабардино-Балкарии убиты два предполагаемых члена незаконных вооруженных формирований, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полях вблизи села Нартан в Чегемском районе ликвидированы два бандита, оказавшие сопротивление силовикам», — рассказал собеседник агентства.

Подробностей операции он не сообщил.

Режим КТО на части территории Нальчика и Чегемского района Кабардино-Балкарии был введен в субботу с 6:20 утра. По словам источника в правоохранительных органах, в селе Нартан велись поиски членов незаконных вооруженных формирований.