На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы горит склад, сообщает РИА Новости.

Информация о пожаре по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5 поступила около 8 утра. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, пожару присвоен второй ранг сложности.

По информации источника агентства, спасатели эвакуировали из горящего здания 12 человек, один человек погиб. Официально данные о жертвах пока не подтвердили.

Ангар, по неподтвержденной информации, принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс».

В настоящее время на месте происшествия работают 135 человек и 31 единица техники.