Новости
1141 Четверть россиян назвали «Вести недели» с Киселевым лучшей аналитической программой
Почти две трети россиян (61%) практически каждый день смотрят телевизор. Об этом свидетельствуют результаты социологического пороса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ), сообщает Интерфакс.
В ходе опроса выяснилось, что чаще всего россияне смотрят по телевизору новости (55%) и художественные фильмы (48%). При этом о последних событиях в стране и мире респонденты преимущественно узнают из передач Первого канала (51%) и телеканала «России 1» (43%).
Лучшей аналитической программой, транслирующейся на российском ТВ, опрошенные назвали «Вести недели с Дмитрием Киселевым» (24%). 16% респондентов отдают предпочтение программе «Воскресное Время» с Ирадой Зейналовой, еще 12% россиян считают лучшей аналитической передачей «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.
При этом вообще не смотрят телевизор только 9% респондентов.
Фото дня
Блог редакции
У здания военкомата в Донецке произошел взрыв
Обездвиженные
Гуковские шахтеры опровергли сообщения о выплатах зарплат
ФАС заявила о 160-кратном завышении цен на лекарства
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно1992
-
Гуковские шахтеры3928
-
В Москве началась избирательная кампания1504
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров18083
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10848
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3392
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»93114
Сливание и поглощение82691
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину68633
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев