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Новости

1141 Четверть россиян назвали «Вести недели» с Киселевым лучшей аналитической программой

27.08.2016 Теги: киселев, опрос, телевидение

Почти две трети россиян (61%) практически каждый день смотрят телевизор. Об этом свидетельствуют результаты социологического пороса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ), сообщает Интерфакс.

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего россияне смотрят по телевизору новости (55%) и художественные фильмы (48%). При этом о последних событиях в стране и мире респонденты преимущественно узнают из передач Первого канала (51%) и телеканала «России 1» (43%).

Лучшей аналитической программой, транслирующейся на российском ТВ, опрошенные назвали «Вести недели с Дмитрием Киселевым» (24%). 16% респондентов отдают предпочтение программе «Воскресное Время» с Ирадой Зейналовой, еще 12% россиян считают лучшей аналитической передачей «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

При этом вообще не смотрят телевизор только 9% респондентов.


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