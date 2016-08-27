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Новости

852 При пожаре на складе в Москве погибли 17 человек

27.08.2016 Теги: жертвы, москва, пожары

При пожаре на складе на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы погибли 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате пожара на складе с типографской продукцией пострадали 20 человек, из них 16 погибли, 4 госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что по пути в больницу погибла еще одна женщина.

По неподтвержденным данным, все погибшие были гражданами СНГ. 

Как сообщил  представитель столичного главка МЧС, все погибшие находились в заблокированном помещении.

«Для доступа к ним пришлось вскрывать стену», — сказал собеседник агентства.

Погибших обнаружили в одном спальном помещении на четвертом этаже. По предварительным данным, они задохнулись во сне от дыма.

Информация о пожаре по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5 поступила в экстренные службы около 8 утра. Площадь возгорания составляет  150 кв. м, пожару присвоен второй ранг сложности. Ангар, предположительно, принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс».

На месте происшествия работают 135 человек и 31 единица техники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

 


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