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852 При пожаре на складе в Москве погибли 17 человек
При пожаре на складе на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы погибли 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В результате пожара на складе с типографской продукцией пострадали 20 человек, из них 16 погибли, 4 госпитализированы», — рассказал собеседник агентства.
Позже стало известно, что по пути в больницу погибла еще одна женщина.
По неподтвержденным данным, все погибшие были гражданами СНГ.
Как сообщил представитель столичного главка МЧС, все погибшие находились в заблокированном помещении.
«Для доступа к ним пришлось вскрывать стену», — сказал собеседник агентства.
Погибших обнаружили в одном спальном помещении на четвертом этаже. По предварительным данным, они задохнулись во сне от дыма.
На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое кол-во жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 августа 2016 г.
Информация о пожаре по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5 поступила в экстренные службы около 8 утра. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, пожару присвоен второй ранг сложности. Ангар, предположительно, принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс».
На месте происшествия работают 135 человек и 31 единица техники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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