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Новости

380 СК возбудил дело после гибели 17 человек при пожаре на складе в Москве

27.08.2016 Теги: москва, пожары, уголовное дело

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 статьи 219 «Нарушение требований пожарной безопасности» после пожара на складском помещении на Алтуфьевском шоссе в Москве.

«Следствие рассматривает различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие. Для установления точной причины гибели людей будет назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в заявлении СК.

Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов сообщил, что причиной возгорания стал неисправный светильник.

«На данный момент причина возгорания установлена почти на 100%, ей послужила неисправность светильника в одном из помещений склада, в котором находилось много легковоспламеняющихся жидкостей и бумажной продукции, в результате чего пожар распространился с первого этажа по шахте лифта в помещение, в котором находились погибшие люди», — сказал он, добавив, что погибшие были гражданами Киргизии.

Посольство Киргизии в России проверяет эту информацию.

В субботу утром на северо-востоке Москвы загорелось складское помещение, огонь распространился по всей площади 4-х этажного здания.

В результате случившегося погибли 17 человек: тела 16 погибших обнаружили в заблокированном помещении, все они, предположительно, скончались во сне от удушья дымом. Еще одна женщина погибла в машине скорой помощи. Еще три человека пострадали.

 


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