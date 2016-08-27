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195 В Турции по обвинению в подготовке переворота арестовали трех дипломатов
Турецкие власти арестовали трех бывших дипломатов, обвиняемых в причастности к попытке государственного переворота в стране, сообщает издание Haberturk.
По решению суда арестован бывший посол Турции в Коста-Рике Али Финдику, бывший посол Турции в Канаде Тункай Бабали и также Гюрджан Балык, который был советником по внешнеполитическим вопросам у прежнего президента Турции Абдуллаха Гюля, а также советником бывшего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.
Всех задержанных подозревают в связях с проповедником Фетуллахом Гюленом, которого турецкие власти считают организатором переворота. В данный момент он проживает в США.
Ранее сообщалось, что власти Турции задержали более 35 тысяч человек, которые подозреваются в причастности к попытке госпереворота в стране. По информации премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в Турции уволили или отстранили от работы 81 тыс. 494 человека. В это число входят судьи, солдаты и госслужащие.
Власти Турции также закрыли более сотни местных СМИ. Прекращена деятельность 16 телеканалов, 23 радиостанций, 45 газет, 15 журналов, 29 издательских домов и трех новостных агентств. Кроме этого, турецкие власти выдали ордер на арест 42 журналистов.
Попытка переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В результате погибли 265 человек, в том числе 104 мятежника. Идеологом неудавшегося госпереворота называют Фетхуллаха Гюлена, сам он эти обвинения отвергает. Турецкий суд выдал орден на его арест.
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