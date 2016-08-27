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2269 ФСБ задержала топ-менеджера компании-строителя энергомоста в Крым при попытке вылететь за рубеж
Оперативниками УСБ ФСБ задержан зампред правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) Валерий Гончаров. По данным «Новой газеты», топ-менеджер компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве энергомоста в Крым.
Оперативники задержали Валерия Гончарова в одном из столичных аэропортов при попытке вылететь за рубеж.
По месту его работы и нескольким домашним адресам произведены обыски.
Валерий Гончаров. Фото с сайта ФСК ЕЭС
В феврале этого года «Коммерсант» сообщал, что фигурантом уголовного дела о крупном кредитном мошенничестве может стать Александр Мураткин, возглавляющий компанию «Ленэлектромонтаж» — подрядчика строительства энергомоста из Кубани в Крым. По информации издания, бизнесмена заподозрили в мошенничестве при получении кредита в Промсвязьбанке на строительство гидроэлектростанции на реке Мтквари в Грузии и высоковольтной ЛЭП от ТЭЦ-2 во Владимирской области.
Напомним, все четыре нитки Крымского энергомоста запустили на полную мощность в мае этого года. До этого почти полгода полуостров жил в режиме экономии электроэнергии после того, как 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. По подсчетам прокурора Крыма Натальи Поклонской, энергоблокада полуострова нанесла бюджету ущерб в 2 млрд рублей.
Автор
Андрей Сухотин
корреспондент
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