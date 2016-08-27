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Новости

498 Мутко назвал доклад WADA о допинге сфальсифицированным

27.08.2016 Теги: допинг, мутко, олимпиада

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ридарда Макларена сфальсифицирован. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, российские эксперты в понедельник начнут работать по докладу и уже на следующей неделе дадут ему правовую оценку.

«Мы сделали выводы по нему, он будет направлен в МОК, в WADA, во все международные федерации. Мы наняли лучших юристов страны. Они проанализировали все, и вывод по докладу таков, что все сфальсифицировано, подогнано под обстоятельства и ситуацию. Его юридическая техника не выдерживает критики»», — сказал Мутко.

Министр пообещал, что Россия выборочно пойдет в гражданские суды, чтобы привлечь к ответственности авторов доклада и причастных к его подготовке. Мутко также пообещал привлечь к расследованию швейцарскую компанию, которая производила баночки для забора и хранения проб.

«Если их публично обвиняют в том, что у них некачественная продукция, мы хотим, чтобы они ответили всему миру и спортивной общественности, так все-таки у них качественная продукция?» — добавил он.

Напомним, 18 июля независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из документа следует, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась с 2011 по 2015 годы. Как следует из доклада, сотрудники ФСБ подменяли банки с мочой спортсменов, которые принимали допинг на банки с «чистыми» образцами, которые доставлялись в Сочи из Москвы. 


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