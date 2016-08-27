Новости
498 Мутко назвал доклад WADA о допинге сфальсифицированным
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ридарда Макларена сфальсифицирован. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».
По его словам, российские эксперты в понедельник начнут работать по докладу и уже на следующей неделе дадут ему правовую оценку.
«Мы сделали выводы по нему, он будет направлен в МОК, в WADA, во все международные федерации. Мы наняли лучших юристов страны. Они проанализировали все, и вывод по докладу таков, что все сфальсифицировано, подогнано под обстоятельства и ситуацию. Его юридическая техника не выдерживает критики»», — сказал Мутко.
Министр пообещал, что Россия выборочно пойдет в гражданские суды, чтобы привлечь к ответственности авторов доклада и причастных к его подготовке. Мутко также пообещал привлечь к расследованию швейцарскую компанию, которая производила баночки для забора и хранения проб.
«Если их публично обвиняют в том, что у них некачественная продукция, мы хотим, чтобы они ответили всему миру и спортивной общественности, так все-таки у них качественная продукция?» — добавил он.
Напомним, 18 июля независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из документа следует, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась с 2011 по 2015 годы. Как следует из доклада, сотрудники ФСБ подменяли банки с мочой спортсменов, которые принимали допинг на банки с «чистыми» образцами, которые доставлялись в Сочи из Москвы.
Фото дня
Блог редакции
Страшно и злободневно
27 августа. Прямой эфир «Диалогов» из Риги
Маленький украинский сюжет в саге о большой международной коррупции
У здания военкомата в Донецке произошел взрыв
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно4408
-
Гуковские шахтеры4059
-
В Москве началась избирательная кампания1538
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров18246
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву10920
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3396
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»93247
Сливание и поглощение82991
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину68794
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев