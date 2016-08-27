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41 Киргизия подтвердила гибель 14 граждан при пожаре в Москве
Министерство иностранных дел Киргизии подтвердило факт гибели своих граждан при пожаре на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По предварительной информации посольства (посольства Киргизии в России — ред.), от пожара погибли 16 граждан, из них 14 являются гражданами Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Как отмечает МИД Киргизии, сотрудники посольства «совместно с соответствующими органами и службами России проводят мероприятия по уточнению личности погибших»
Ранее стало известно, что при пожаре на складе на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы погибли 17 человек.
По неподтвержденным данным, все погибшие были гражданами СНГ.
Информация о пожаре по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5 поступила в экстренные службы около 8 утра. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, пожару присвоен второй ранг сложности. Ангар, предположительно, принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс».
На месте происшествия работают 135 человек и 31 единица техники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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