Министерство иностранных дел Киргизии подтвердило факт гибели своих граждан при пожаре на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По предварительной информации посольства (посольства Киргизии в России — ред.), от пожара погибли 16 граждан, из них 14 являются гражданами Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД Киргизии, сотрудники посольства «совместно с соответствующими органами и службами России проводят мероприятия по уточнению личности погибших»

Ранее стало известно, что при пожаре на складе на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы погибли 17 человек.

По неподтвержденным данным, все погибшие были гражданами СНГ.

Информация о пожаре по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5 поступила в экстренные службы около 8 утра. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, пожару присвоен второй ранг сложности. Ангар, предположительно, принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс».

На месте происшествия работают 135 человек и 31 единица техники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.