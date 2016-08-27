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Новости

358 В России сняли ограничения на чартерные рейсы в Турцию

27.08.2016 Теги: авиация, турция

Росавиация начала принимать заявки российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«С сегодняшнего дня сняты ограничения на полеты в Турцию чартерных рейсов», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник Интерфакса сообщал, что Россия в течение двух суток может полностью возобновить чартерное авиасообщение с Турцией.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин отменил ограничения на продажу путевок в Турцию, введенные ранее. С 1 июля российские туроператоры возобновили продажи туров в Турцию с перевозкой на регулярных рейсах. В то же время, организация чартерных рейсов так и не была разрешена


 


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