Министерство транспорта считает преждевременной информацию о снятии ограничений на полеты чартерных рейсов из России в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Говорить о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Россией и Турцией преждевременно, так как пока не принято соответствующее постановление правительства», — отметили в пресс-службе министерства.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подтвердила, что проект постановления о снятии ограничений на полеты чартерных рейсов из России в Турцию внесен на рассмотрение правительства. Она отметила, что документ пока не подписан.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации сообщил о начале приема заявок российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин отменил ограничения на продажу путевок в Турцию, введенные ранее. С 1 июля российские туроператоры возобновили продажи туров в Турцию с перевозкой на регулярных рейсах. В то же время, организация чартерных рейсов так и не была разрешена