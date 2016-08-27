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297 Минтранс назвал сообщение о возобновлении чартеров в Турцию преждевременным
Министерство транспорта считает преждевременной информацию о снятии ограничений на полеты чартерных рейсов из России в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Говорить о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Россией и Турцией преждевременно, так как пока не принято соответствующее постановление правительства», — отметили в пресс-службе министерства.
В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова подтвердила, что проект постановления о снятии ограничений на полеты чартерных рейсов из России в Турцию внесен на рассмотрение правительства. Она отметила, что документ пока не подписан.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации сообщил о начале приема заявок российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.
Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.
Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин отменил ограничения на продажу путевок в Турцию, введенные ранее. С 1 июля российские туроператоры возобновили продажи туров в Турцию с перевозкой на регулярных рейсах. В то же время, организация чартерных рейсов так и не была разрешена
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