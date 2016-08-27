Новости
49 СК возбудил дело о покушении на силовиков во время КТО в Кабардино-Балкарии
Управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов при задержании членов незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 223 («Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов») и ст. 317 Уголовного кодекса России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.
Следователи изъяли у боевиков два автомата, патроны к ним и гранаты. Для расследования дела создана следственная группа, сообщают в пресс-службе.
Ранее в субботу в ходе контртеррористической операции в селе Нартан в Кабардино-Балкарии были убиты два боевика, оказавших сопротивление силовикам. Ими оказались один из главарей бандподполья, действующего на территории республики, Алим Битоков, а также Ибрагим Гугов.
Режим КТО на части территории Нальчика и Чегемского района Кабардино-Балкарии был введен в субботу с 6:20 утра. По словам источника в правоохранительных органах, в селе Нартан велись поиски членов незаконных вооруженных формирований.
Фото дня
Блог редакции
«Иметь права по степям ездить…»
Спасибо деду за доплату
Страшно и злободневно
27 августа. Прямой эфир «Диалогов» из Риги
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно5861
-
Гуковские шахтеры4217
-
В Москве началась избирательная кампания1570
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров18526
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву11094
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3405
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»93374
Сливание и поглощение83224
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину68919
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев