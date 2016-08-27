Управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов при задержании членов незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 223 («Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов») и ст. 317 Уголовного кодекса России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.

Следователи изъяли у боевиков два автомата, патроны к ним и гранаты. Для расследования дела создана следственная группа, сообщают в пресс-службе.

Ранее в субботу в ходе контртеррористической операции в селе Нартан в Кабардино-Балкарии были убиты два боевика, оказавших сопротивление силовикам. Ими оказались один из главарей бандподполья, действующего на территории республики, Алим Битоков, а также Ибрагим Гугов.

Режим КТО на части территории Нальчика и Чегемского района Кабардино-Балкарии был введен в субботу с 6:20 утра. По словам источника в правоохранительных органах, в селе Нартан велись поиски членов незаконных вооруженных формирований.