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1377 Политэмигрант Гальцов рассказал о своем похищении русскоговорящими людьми
Упоминаемый в «болотном деле» участник Российского социалистического действия Филипп Гальцов, который проживает в Швеции, рассказал о своем похищении русскоговорящими людьми. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Как утверждает Гальцов, за ним велась слежка. Он обнаружил ее 10 августа. Вечером 14 августа он заметил, как в вагон метро зашли двое мужчин. С момента, как они сели напротив, Филипп почти ничего не помнит.
«Несколько раз на короткий период я приходил в себя. Первый раз — в автомобиле с тремя мужчинами, которые на ломаном английском обсуждали, что делать со мной и куда везти. В диалог со мной они не вступали, и их цели для меня до сих пор остаются неясными. В сознании я находился не больше 20 секунд, говорить не мог, постоянно хотелось спать, сильно болел затылок. В следующий раз очнулся на несколько секунд в помещении, похожем на склад», — рассказал Гальцов.
«Память до сих пор полностью не восстановилась, но постепенно я начинаю вспоминать какие-то мелкие отрывки. Вспомнил, что в компании этих людей один говорил на русском», — утверждает он.
По словам активиста, 15 августа он пришел в сознание в больнице. Врачи сообщили Гальцову, что полиция нашла его без сознания на автозаправочной станции со следами от инъекций на теле. Он рассказал, что врачи нашли у него в крови большую дозу снотворного. Также, по словам Гальцова, у него пропали документы, ключи, деньги и банковская карта.
Позднее Филлип Гальцов написал заявление в полицию Швеции.
Гальцова задержали на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади. Его имя фигурировало в явке с повинной Леонида Развозжаева, осужденного за организацию беспорядков на Болотной. В показаниях Развозжаева говорилось, что Гальцов на митинге возглавил «организованную колонну анархистов».
После этого активист уехал на Украину, а затем эмигрировал в Швецию.
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