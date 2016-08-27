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Новости

1377 Политэмигрант Гальцов рассказал о своем похищении русскоговорящими людьми

27.08.2016 Теги: похищение, швеция, эмиграция

Упоминаемый в «болотном деле» участник Российского социалистического действия Филипп Гальцов, который проживает в Швеции, рассказал о своем похищении русскоговорящими людьми. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Как утверждает Гальцов, за ним велась слежка. Он обнаружил ее 10 августа. Вечером 14 августа он заметил, как в вагон метро зашли двое мужчин. С момента, как они сели напротив, Филипп почти ничего не помнит.

«Несколько раз на короткий период я приходил в себя. Первый раз — в автомобиле с тремя мужчинами, которые на ломаном английском обсуждали, что делать со мной и куда везти. В диалог со мной они не вступали, и их цели для меня до сих пор остаются неясными. В сознании я находился не больше 20 секунд, говорить не мог, постоянно хотелось спать, сильно болел затылок. В следующий раз очнулся на несколько секунд в помещении, похожем на склад», — рассказал Гальцов.

«Память до сих пор полностью не восстановилась, но постепенно я начинаю вспоминать какие-то мелкие отрывки. Вспомнил, что в компании этих людей один говорил на русском», — утверждает он. 

По словам активиста, 15 августа он пришел в сознание в больнице. Врачи сообщили Гальцову, что полиция нашла его без сознания на автозаправочной станции со следами от инъекций на теле. Он рассказал, что врачи нашли у него в крови большую дозу снотворного. Также, по словам Гальцова, у него пропали документы, ключи, деньги и банковская карта.

Позднее Филлип Гальцов написал заявление в полицию Швеции.

Гальцова задержали на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади. Его имя фигурировало в явке с повинной Леонида Развозжаева, осужденного за организацию беспорядков на Болотной. В показаниях Развозжаева говорилось, что Гальцов на митинге возглавил «организованную колонну анархистов».

После этого активист уехал на Украину, а затем эмигрировал в Швецию. 


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