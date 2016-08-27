Федеральная сетевая компания (ФСК) отрицает, что Валерий Гончаров, подозреваемый в мошенничестве при строительстве энергомоста в Крым, является ее сотрудником. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Подчеркнем, что с начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании. В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что ФСК не комментирует действия правоохранительных и следственных органов.

«В связи с прекращением в июле этого года полномочий заместителя председателя правления Валерия Гончарова вопрос о его исключении из состава правления был запланирован к рассмотрению советом директоров на ближайшем заседании», — добавили в пресс-службе отмечают в пресс-службе ФСК.

Ранее «Новая газета» сообщала, что оперативники УСБ ФСБ задержали зампреда правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова в одном из столичных аэропортов при попытке вылететь за рубеж.

Напомним, все четыре нитки Крымского энергомоста запустили на полную мощность в мае этого года. До этого почти полгода полуостров жил в режиме экономии электроэнергии после того, как 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. По подсчетам прокурора Крыма Натальи Поклонской, энергоблокада полуострова нанесла бюджету ущерб в 2 млрд рублей.