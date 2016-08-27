Новости
233 Компания-строитель энергомоста в Крым опровергла принадлежность задержанного Гончарова к организации
Федеральная сетевая компания (ФСК) отрицает, что Валерий Гончаров, подозреваемый в мошенничестве при строительстве энергомоста в Крым, является ее сотрудником. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Подчеркнем, что с начала августа Валерий Гончаров не работает в Федеральной сетевой компании. В настоящее время соответствующий блок курирует Роман Филимонов, пришедший в ФСК ЕЭС в начале лета», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что ФСК не комментирует действия правоохранительных и следственных органов.
«В связи с прекращением в июле этого года полномочий заместителя председателя правления Валерия Гончарова вопрос о его исключении из состава правления был запланирован к рассмотрению советом директоров на ближайшем заседании», — добавили в пресс-службе отмечают в пресс-службе ФСК.
Ранее «Новая газета» сообщала, что оперативники УСБ ФСБ задержали зампреда правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) Валерия Гончарова в одном из столичных аэропортов при попытке вылететь за рубеж.
Напомним, все четыре нитки Крымского энергомоста запустили на полную мощность в мае этого года. До этого почти полгода полуостров жил в режиме экономии электроэнергии после того, как 22 ноября 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. По подсчетам прокурора Крыма Натальи Поклонской, энергоблокада полуострова нанесла бюджету ущерб в 2 млрд рублей.
Фото дня
Блог редакции
ФСБ задержала топ-менеджера компании-строителя энергомоста в Крым при попытке вылететь за рубеж
При пожаре на складе в Москве погибли 17 человек
«Иметь права по степям ездить…»
Спасибо деду за доплату
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно7341
-
Гуковские шахтеры4448
-
В Москве началась избирательная кампания1621
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров19004
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву11388
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3419
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину
Не понял, почему модератор мой комментарий удаляет? Я всего-навсего...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»93563
Сливание и поглощение83503
Заявление «Новой газеты» по поводу нападения на обозревателя Юлию Латынину69095
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев