В Армении по запросу США задержали гражданина России Сергея Миронова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Карена Нерсесяна.

Миронова подозревают в незаконной передаче военных технологий и отмывании $50 тысяч.

Служба безопасности Армении задержала российского гражданина вместе с супругой по прилету в Ереван из Москвы. Запрос на задержание был направлен от США.

Адвокат подозреваемого отметил, что Миронов работает обычным программистом в компании, связанной с РЖД и Метрополитеном, и не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям.

В понедельник суд будет решать вопрос об экстрадиции россиянина в США.

Ранее о задержании Миронова сообщил Life. Как пишет издание россиянин работает в московском представительстве белорусской IT-компании «Генезис», которая занимается продажей через интернет арбалетов и охотничьих ружей, и именно в продаже оружия через интернет Миронова обвиняют в США.