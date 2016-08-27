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2010 В Армении по запросу США задержали россиянина
В Армении по запросу США задержали гражданина России Сергея Миронова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Карена Нерсесяна.
Миронова подозревают в незаконной передаче военных технологий и отмывании $50 тысяч.
Служба безопасности Армении задержала российского гражданина вместе с супругой по прилету в Ереван из Москвы. Запрос на задержание был направлен от США.
Адвокат подозреваемого отметил, что Миронов работает обычным программистом в компании, связанной с РЖД и Метрополитеном, и не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям.
В понедельник суд будет решать вопрос об экстрадиции россиянина в США.
Ранее о задержании Миронова сообщил Life. Как пишет издание россиянин работает в московском представительстве белорусской IT-компании «Генезис», которая занимается продажей через интернет арбалетов и охотничьих ружей, и именно в продаже оружия через интернет Миронова обвиняют в США.
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