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Редакция журнала The New Times пообещала выложить все материалы свежего номерана на своем сайте. Подписчики электронной версии (PDF) также получат свои экземпляры журнала. Судьба печатного выпуска после внезапного отказа типографии до сих пор остается неясной — ее обещают прояснить в ближайший понедельник, рассказал «Новой газете» заместитель главного редактора Иван Давыдов.

«Про номер не могу сказать, в понедельник будет ясно. Мотивы неожиданного отказа типографии мне неизвестны. Но долгов у нас не было, и 8 лет мы работали. Никаких тайн я не знаю, политических мотивов тоже. Их легко предположить, но я этого делать не буду», — рассказал Давыдов.

Редакция не связывает неожиданный отказ типографии «Пушкинская площадь» печатать тираж свежего номера напрямую с содержанием подготовленного выпуска.

«У нас как всегда в этом выпуске много хороших материалов. Но таких "бомб" нет», — рассказал Давыдов.

Ранее, 26 августа, главред The New Times Евгения Альбац рассказала, что типография известила редакцию журнала о невозможности напечатать следующий номер.

«Я думаю, что это было связано с целым комплексом проблем: и с изменениями в Администрации президента, и с выборами, безусловно, не исключаю, что это может быть связано и с командой какой-нибудь "шестерки", которая была обижена на мои слова...» — предположила Альбац в эфире «Эха Москвы».

Макет номера обычно передается в типографию в ночь с пятницы на субботу, в субботу он встает на станок, а в воскресенье отпечатанный тираж развозится по киоскам. Об отказе печатать The New Times типография сообщила редакции днем в пятницу.

Комментируя новость, Альбац тогда рассказала, что «Пушкинская площадь» не может иметь финансовых претензий к журналу и имеет достаточно мощностей для печати. Поиски другой типографии будут идти «очень непросто» — из-за особой бумаги, на которой издается журнал.