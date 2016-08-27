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205 Среди погибших и пострадавших при пожаре в Москве трое оказались россиянами
При пожаре на северо-востоке Москвы погибли и пострадали, в том числе, граждане России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Среди погибших и пострадавших трое имели российское гражданство», — сказал собеседник агентства.
Ранее Министерство иностранных дел Киргизии сообщило, что 14 из 17 погибших при пожаре являются гражданами страны. Также стало известно, что все они девушки, приехавшие на заработки в Москву.
Ранее стало известно, что при пожаре на складе на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы погибли 17 человек.
Информация о пожаре по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 5 поступила в экстренные службы около 8 утра. Площадь возгорания составляет 150 кв. м, пожару присвоен второй ранг сложности. Ангар, предположительно, принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс».
На месте происшествия работают 135 человек и 31 единица техники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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