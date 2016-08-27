Во Франции в причастности к террористическому подполью обвинили родственника Шерифа Куаши, одного из нападавших на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в суде.

Шурин террориста, 20-летний Мурад Хамид, накануне экстрадирован во Францию из Болгарии. В субботу ему были официально предъявлены обвинения по статье «участие в преступном террористическом формировании».

Ранее Мурада Хамида задержали при попытке примкнуть к радикальным террористам в Сирии. Террорист был перехвачен на территории Турции и находился в Болгарии до передачи властям Франции.

Напомним, 7 января 2015 года двое террористов ворвались в редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже и расстреляли сотрудников издания. Это произошло после публикации журналом карикатур на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них — журналисты. Еще 11 человек получили ранения.