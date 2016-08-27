Новости
187 Во Франции предъявили обвинения родственнику участника нападения на Charlie Hebdo
Во Франции в причастности к террористическому подполью обвинили родственника Шерифа Куаши, одного из нападавших на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в суде.
Шурин террориста, 20-летний Мурад Хамид, накануне экстрадирован во Францию из Болгарии. В субботу ему были официально предъявлены обвинения по статье «участие в преступном террористическом формировании».
Ранее Мурада Хамида задержали при попытке примкнуть к радикальным террористам в Сирии. Террорист был перехвачен на территории Турции и находился в Болгарии до передачи властям Франции.
Напомним, 7 января 2015 года двое террористов ворвались в редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже и расстреляли сотрудников издания. Это произошло после публикации журналом карикатур на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них — журналисты. Еще 11 человек получили ранения.
Фото дня
Блог редакции
Во Франции предъявили обвинения родственнику участника нападения на Charlie Hebdo
Среди погибших и пострадавших при пожаре в Москве трое оказались россиянами
Мутко назвал доклад WADA о допинге сфальсифицированным
Четверть россиян назвали «Вести недели» с Киселевым лучшей аналитической программой
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно9028
-
Гуковские шахтеры4767
-
В Москве началась избирательная кампания1698
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров19654
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву11735
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3444
Самое обсуждаемое
Все можно
Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Роман Самородов , 26 августа 2016 в 15:58 "Когда ты покажешь видео о...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»93874
Сливание и поглощение83960
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку63480
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев