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Новости

1635 Турция понесла первые потери в сирийской операции

27.08.2016 Теги: сирия, турция

Один турецкий военный погиб и трое пострадали с момента начала наземной операции Турции в Сирии, передает CNN Turk.

Танк с турецкими военными попал под ракетный обстрел в районе города Джераблус.

По словам источников агентства Reuters в вооруженных силах Турции, обстрел был совершен с территории, контролируемой курдами.

24 августа турецкие войска совместно с международной коалицией начали наземную операцию по освобождению города Джараблус на севере Сирии от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Турецкая сторона уведомила Россию о своих действиях. По словам главы МВД Турции Эфкана Ала, наземная будет проходить до устранения всех угроз от террористов.


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