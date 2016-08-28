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Новости

391 В Чечне ураган повредил более 60 жилых домов

28.08.2016 Теги: грозный, ураган, чечня

Ураганный ветер повредил более 60 жилых домов в  Грозном и ближайших населенных пунктах Чечни . Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, из-за непогоды пострадали также здания школ, дом культуры, центральный роддом, госпиталь и одно из зданий телеканала «Грозный».

«Частично повреждены кровли 59 частных и 5 многоквартирных домов, в которых проживают 358 человек, из них 121 ребенок», — сообщили в ведомстве.

Также известно, что из-за  частичного обрушения стены в частном доме погибла девушка 1995 года рождения. Еще один человек пострадал.

Ранее в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.


2 комментария

4
tchistiakov boris , 28 августа 2016 в 10:33
... кремль уже деньги на восстановление разрушений (и на новый Maybach для наскальной пехоты) уже перевёл ?
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0
zmey-na-pensii . , 28 августа 2016 в 11:47
Ураганный ветер повредил более 60 жилых домов в Грозном
...
ой!!! еще 60 млрд. просТЧай пенЗия.
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