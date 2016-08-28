Ураганный ветер повредил более 60 жилых домов в Грозном и ближайших населенных пунктах Чечни . Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, из-за непогоды пострадали также здания школ, дом культуры, центральный роддом, госпиталь и одно из зданий телеканала «Грозный».

«Частично повреждены кровли 59 частных и 5 многоквартирных домов, в которых проживают 358 человек, из них 121 ребенок», — сообщили в ведомстве.

Также известно, что из-за частичного обрушения стены в частном доме погибла девушка 1995 года рождения. Еще один человек пострадал.

Ранее в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды.