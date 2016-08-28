В Киеве в своей квартире найден мертвым основатель информагентства «Новый регион, журналист Александр Щетинин, передает портал «Киев Оперативный».

По данным портала, его обнаружили на балконе друзья, которые пришли поздравить его с днем рождения.

«Александр сидел на стуле с огнестрельным ранением в голову (под стулом лежал пистолет)» — сообщает издание.

Информацию о смерти журналиста также подтвердила начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксану Блищик. По ее словам, на месте был найден «травматический пистолет, магазины к нему и предсмертная записка».

Основной версией случившегося в полиции считают самоубийство.

Российский журналист Александр Щетинин был основателем агентства «Новый регион», которое работает в России, Украине, а также странах Прибалтики. В 2014 году Щетинин ушел с поста главного редактора из-за давления на российские редакции агентства со стороны властей по поводу освещения событий на Украине.