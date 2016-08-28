Почти половина россиян (49%) считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), пишет РБК.

При этом 40% респондентов уверены, что российская экономика находится в плохом состоянии. В июле 2016 года этот показатель был выше — 45%.

Также социологи ФОМ выяснили, что почти каждый второй россиянин (49%) считает банковские вклады невыгодным способом вложения денег. 44% опрошенных назвали вклады в российских банках надежным способом хранения денег, однако денежные вклады сейчас есть только у 33% россиян.