Новая газета

28 августа целый день мы показываем фильм «Звезда» Анны Меликян
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

88 Почти половина россиян назвали состояние экономики удовлетворительным

28.08.2016 Теги: опрос, экономика

Почти половина россиян (49%) считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ), пишет РБК.

При этом 40% респондентов уверены, что российская экономика находится в плохом состоянии. В июле 2016 года этот показатель был выше — 45%.

Также социологи ФОМ выяснили, что почти каждый второй россиянин (49%) считает банковские вклады невыгодным способом вложения денег. 44% опрошенных назвали вклады в российских банках надежным способом хранения денег, однако денежные вклады сейчас есть только у 33% россиян.


1 комментарий

0
zmey-na-pensii . , 28 августа 2016 в 11:44
Почти половина россиян (49%), опрошенных в кремле, считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

161
вольдемар александрович: День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

28 августа
27 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама