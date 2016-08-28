Проживающим на Украине гражданам России не удастся принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся 18 сентября. Об этом на форуме «В единстве с Россией» в Москве заявил депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов, передает Интерфакс.

По его словам, участие в голосовании может представлять для проживающих на Украине россиян серьезный риск из-за сложных отношений Москвы и Киева.

«У нас здесь есть представители Украины, но голосовать на Украине на российских выборах у них просто не получится. Это просто будет невозможно. Мы даже не хотим подвергать людей такому риску», — сказал Никонов.

По мнению депутата, «участие в выборах РФ граждан России, проживающих на Украине, может быть расценено там как акт нелояльности, имеющий серьезные негативные последствия для людей».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко заявлял, что в ведомстве и Центризбиркоме не уверены, что на Украине можно будет полноценно провести полноценно процесс голосования «в связи с вопросами безопасности».

Единый день голосования пройдет в России 18 сентября.