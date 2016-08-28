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Новости

774 Россияне на Украине не смогут проголосовать на выборах в Госдуму

28.08.2016 Теги: выборы, госдума, украина

Проживающим на Украине гражданам России не удастся принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся 18 сентября. Об этом на форуме «В единстве с Россией» в Москве заявил депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов, передает Интерфакс.

По его словам, участие в голосовании может представлять для проживающих на Украине россиян серьезный риск из-за сложных отношений Москвы и Киева.

«У нас здесь есть представители Украины, но голосовать на Украине на российских выборах у них просто не получится. Это просто будет невозможно. Мы даже не хотим подвергать людей такому риску», — сказал Никонов.

По мнению депутата, «участие в выборах РФ граждан России, проживающих на Украине, может быть расценено там как акт нелояльности, имеющий серьезные негативные последствия для людей».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко заявлял, что в ведомстве и Центризбиркоме не уверены, что на Украине можно будет полноценно провести полноценно процесс голосования «в связи с вопросами безопасности».

Единый день голосования пройдет в России 18 сентября.


7 комментариев

8
Сергей Булавский , 28 августа 2016 в 12:17
А я думаю - не хотят ухудшать результаты "Едра". Это как в 41-м российским немцам Поволжья разрешить голосовать за или против фюрера...
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6
Алексей Неважно(Киев) , 28 августа 2016 в 12:26
А вот в демократической Московии проголосовать на "референдумах"и "выборах" ОРДЛО не составило никакого труда.
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7
Анатолий Прокопьев , 28 августа 2016 в 12:29
Россияне В Украине, тем более проживать можно в, а не на.. Только Карлсон жил НА крыше.. )))..
Редакторам НГ нужно быть тактичнее и грамотнее, все таки не КП какая нибудь.Или АиФ..
И не первый канал..
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3
tchistiakov boris , 28 августа 2016 в 12:44
конечно "В", но ведь многие не могут ещё "привыкнуть"
(например: санкции наложены на россию, аожить ... в неё - народу будет крайне обидно)
... до сих пор говорят "влОжить"
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3
Jewgenia Komarova , 28 августа 2016 в 13:04
Какой бред...Россиянам, которые не воюют против Украины на Донбассе, в Украине ничего не угрожало и не угрожает.
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1
Владимир Василенко , 28 августа 2016 в 13:17
Если кому и небезопасно, то это только для кремлевской власти. Процент проголосовавших за нее, будет удручающе крайне низок. И они это прекрасно понимают.
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2
Вася Иванов , 28 августа 2016 в 13:28
Выходит официально заявлено, что россияне спокойно в полном здравии и свободе проживают на Украине, в которой по неоднократному утверждению неизвестных одни фашисты, бендеровцы и прочий мрак. И это даже не русскоязычные украинцы, а россияне. Выходит спасательная операция неизвестными от бендеровского правительства Украины с погибшими 10 тыс. граждан Украины не имела под собой никакой необходимости?
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