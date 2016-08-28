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Новости

868 В полиции назвали основные версии гибели журналиста Щетинина

28.08.2016 Теги: журналы, полиция, украина

Правоохранительные органы Киева рассматривают в качестве основных версий гибели журналиста Александра Щетинина самоубийство и его профессиональную деятельность. Об этом сообщил начальник городской полиции Андрей Крищенко, передает 112.Украина.

По его словам, дверь в квартиру журналиста была закрыта, но у одной из его знакомых были ключи. Крищенко добавил, что обстоятельство случившегося указывают на то, что Щетинин совершил самоубийство. В частности, он подтвердил, что журналист оставил предсмертную записку, но не уточнил подробностей, подчеркнув, что «это личное».

Представитель полиции добавил, что правоохранительные органы будут расследовать дело как умышленное убийство до завершения всех экспертиз и «установления всех фактов».

Об убийстве Александра Щетинина стало известно 28 августа, тело обнаружили друзья в его квартире. Также рядом с телом журналиста нашли пистолет.

Российский журналист Александр Щетинин был основателем агентства «Новый регион», которое работает в России, Украине, а также странах Прибалтики. В 2014 году Щетинин ушел с поста главного редактора из-за давления на российские редакции агентства со стороны властей по поводу освещения событий на Украине.


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