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868 В полиции назвали основные версии гибели журналиста Щетинина
Правоохранительные органы Киева рассматривают в качестве основных версий гибели журналиста Александра Щетинина самоубийство и его профессиональную деятельность. Об этом сообщил начальник городской полиции Андрей Крищенко, передает 112.Украина.
По его словам, дверь в квартиру журналиста была закрыта, но у одной из его знакомых были ключи. Крищенко добавил, что обстоятельство случившегося указывают на то, что Щетинин совершил самоубийство. В частности, он подтвердил, что журналист оставил предсмертную записку, но не уточнил подробностей, подчеркнув, что «это личное».
Представитель полиции добавил, что правоохранительные органы будут расследовать дело как умышленное убийство до завершения всех экспертиз и «установления всех фактов».
Об убийстве Александра Щетинина стало известно 28 августа, тело обнаружили друзья в его квартире. Также рядом с телом журналиста нашли пистолет.
Российский журналист Александр Щетинин был основателем агентства «Новый регион», которое работает в России, Украине, а также странах Прибалтики. В 2014 году Щетинин ушел с поста главного редактора из-за давления на российские редакции агентства со стороны властей по поводу освещения событий на Украине.
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