Подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) и бригады морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) перебросили в Крым и Краснодарский край в рамках внезапной проверки боеготовности войск, передает Интерфакс.

«В ходе совершения маршей на незнакомые полигоны подразделения соединений ВДВ и морской пехоты КФл на практике отработали вопросы погрузки (выгрузки) личного состава, военной техники, материальных средств на морские паромы, а также на железнодорожные платформы припортовых станций погрузки (выгрузки) в Новороссийске и Керчи», — сообщили в Минобороны.

Также подразделения выполнят учебно-боевые задачи, «отработка которых усложнится пребыванием на незнакомой местности и малоизученной обстановкой».

Накануне глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер высказал опасения по поводу эскалации напряженности в Европе на фоне участившихся военных учений. В связи с этим Германия призвала к новому договору с Россией о контроле над вооружениями, чтобы, в частности, избежать эскалации конфликта в востоке Украины.