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Новости

31 Морскую пехоту и десантников перебросили в Крым в рамках учений

28.08.2016 Теги: крым, украина, учения

Подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) и бригады морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) перебросили в Крым и Краснодарский край в рамках внезапной проверки боеготовности войск, передает Интерфакс.

«В ходе совершения маршей на незнакомые полигоны подразделения соединений ВДВ и морской пехоты КФл на практике отработали вопросы погрузки (выгрузки) личного состава, военной техники, материальных средств на морские паромы, а также на железнодорожные платформы припортовых станций погрузки (выгрузки) в Новороссийске и Керчи», — сообщили в Минобороны.

Также подразделения выполнят учебно-боевые задачи, «отработка которых усложнится пребыванием на незнакомой местности и малоизученной обстановкой».

Накануне глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер высказал опасения по поводу эскалации напряженности в Европе на фоне участившихся военных учений. В связи с этим Германия призвала к новому договору с Россией о контроле над вооружениями, чтобы, в частности, избежать эскалации конфликта в востоке Украины.


1 комментарий

0
vlad celler , 28 августа 2016 в 13:50
Если завтра война, если враг нападет,
Если темная сила нагрянет, -
Как один человек, весь советский народ
За свободную Родину встанет.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война, — всколыхнется страна
От Кронштадта И до Владивостовка.
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!

Мы войны не хотим, но себя защитим, —
Оборону крепим мы недаром, —
И на вражьей земле мы врага разгромим
Малой кровью, могучим ударом!

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!

Подымайся народ, собирайся в поход!
Барабаны, сильней барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!

На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война,
Если завтра в поход, —
БУДЬ СЕГОДНЯ К ПОХОДУ ГОТОВ !!!
(с)
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