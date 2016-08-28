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Новости

683 На Кубани арестовали участников тракторного марша на Москву

28.08.2016 Теги: арест, кубань, фермеры

В Краснодарском крае и Ростовской области арестовали десять участников тракторного марша, которые собирались приехать в Москву. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на главу Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина.

По его словам, суд города Усть-Лабинск Краснодарского края постановил арестовать на десять суток организатора тракторного марша Алексея Волченко за проведение несанкционированного митинга. По этой же статье четверо суток ареста получили еще шесть участников марша в Краснодарском крае и три человека в Ростовской области.

«Ко всем участникам марша домой приехали правоохранительные органы. Собственно говоря, людей запугивали, заставляли подписывать документы и после этого всех забрали», — рассказал Бажутин.

Он подчеркнул, что во время марша на тракторах участники двигались раздельно и не декламировали никаких лозунгов и призывов.

«Обвинили в том, что они организовали несанкционированный митинг, хотя не было ни транспарантов — ничего. Люди находились на частной территории — на стоянке в кафе. Есть видео, которые это подтверждают», — добавил он.

В Ростовской области после встречи с заместителем полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонидом Беляком задержали около 40 участников «тракторного марша» на Москву. Один из сотрудников правоохранительных органов объявил фермерам, что они проводят несанкционированный митинг. 

23 августа фермеры устроили марш-пробег на Москву после того, как им не удалось рассказать премьеру Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае, а также о том, что в судах они сталкиваются с покрывающей действия рейдеров системой. Полиция в поселке Дорожный заблокировала стоянку тракторов и машин дальнобойщиков, чтобы помешать маршу.


10 комментариев

7
tchistiakov boris , 28 августа 2016 в 15:24
остальная часть рф пока сыта - и ей не до поддержки ... каких-то фермеров с какой-то ... Кубани
с такой "солидарностью" только - "родину защищать" (... ..ть)
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9
5kopeek FreukenBok , 28 августа 2016 в 15:25
Поняли ли трактористы , что команда " не пущать " не от губернатора исходила ? Или они до сих пор пребывают в заблуждении, что главное - до Москвы добраться, а там барин по справедливости рассудит ? Ребятки, дорогие, снимите лапшу с ушей, глаза разуйте и перестаньте бояться белоленточников-5 колонну -агентов Госдепа ! Все, кого так обзывают, за вас борются, а не за печеньки .
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7
Анатолий Прокопьев , 28 августа 2016 в 15:28
Это рабы в десятом поколении, призыв в пустоту.. Такие скорее всего забьют камнями тех, кто будет за них бороться.. Тяжелый контингент..
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3
Анатолий Прокопьев , 28 августа 2016 в 15:28
Фильм Быкова "Дурак", как раз про это..
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8
Анатолий Прокопьев , 28 августа 2016 в 15:26
Недавно в Москве собрались на несанкционированный митинг т.н. патриёты и забросали помидорами и яйцами посольство Украины.. Орали, фулиганили..
Никаких арестов и задержаний.
Но стоит выйти одиночному пикетчику с плакатом, даже без слов, "в каждой строчке только точки", тут же арест и суд..
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1
tchistiakov boris , 28 августа 2016 в 15:46
пассивная москва - сама себя нагнула! и стыдно сказать перед кем - перед питерскими гопниками !!!
- выйдите сотнями тысяч, как раньше, и не увидите ни одного "одиночного мента", и омон будет приcутствовать ... зрителем, как те "крутые" в доспехах - во время "лебединого озера (!)
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4
Юрий . , 28 августа 2016 в 15:32
Примечательно, что первыми бастовать в России начали именно шахтеры и трактористы - похоже, что путин "накаркал"...
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2
Евгений Ковальски , 28 августа 2016 в 15:37
"Он подчеркнул, что ...не декламировали никаких лозунгов и призывов.
«Обвинили в том, что они организовали несанкционированный митинг, хотя не было ни транспарантов — ничего."

Ну раз всё равно обвиняют, может пора транспаранты, лозунги и призывы достать "из широких штанин..." © ? Или Путину боятся настроение испортить?
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1
Алексей Неважно(Киев) , 28 августа 2016 в 15:41
Иначе и быть не могло.На ТРАКТОРАХ(!!!!!!!!!),в Москву(!!!!!!!).Трактор....это.....ТРАКТОР....панимаааээээшь... Правильно в СССР рассказывали о "мирно пахавшем советском тракторе".
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2
александр иванович , 28 августа 2016 в 15:42
"...не удалось рассказать премьеру Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае...".
Наивные, в РФ премьеры давно уже ничего не решают, за исключением периода 2008-2012 г.г.
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