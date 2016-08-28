В Краснодарском крае и Ростовской области арестовали десять участников тракторного марша, которые собирались приехать в Москву. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на главу Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина.

По его словам, суд города Усть-Лабинск Краснодарского края постановил арестовать на десять суток организатора тракторного марша Алексея Волченко за проведение несанкционированного митинга. По этой же статье четверо суток ареста получили еще шесть участников марша в Краснодарском крае и три человека в Ростовской области.

«Ко всем участникам марша домой приехали правоохранительные органы. Собственно говоря, людей запугивали, заставляли подписывать документы и после этого всех забрали», — рассказал Бажутин.

Он подчеркнул, что во время марша на тракторах участники двигались раздельно и не декламировали никаких лозунгов и призывов.

«Обвинили в том, что они организовали несанкционированный митинг, хотя не было ни транспарантов — ничего. Люди находились на частной территории — на стоянке в кафе. Есть видео, которые это подтверждают», — добавил он.

В Ростовской области после встречи с заместителем полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Леонидом Беляком задержали около 40 участников «тракторного марша» на Москву. Один из сотрудников правоохранительных органов объявил фермерам, что они проводят несанкционированный митинг.

23 августа фермеры устроили марш-пробег на Москву после того, как им не удалось рассказать премьеру Дмитрию Медведеву о рейдерских захватах собственности в крае, а также о том, что в судах они сталкиваются с покрывающей действия рейдеров системой. Полиция в поселке Дорожный заблокировала стоянку тракторов и машин дальнобойщиков, чтобы помешать маршу.