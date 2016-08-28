Новая газета

28 августа целый день мы показываем фильм «Звезда» Анны Меликян
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

55 Россия возобновила чартерное авиасообщение с Турцией

28.08.2016 Теги: авиация, правительство, турция

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, передает Интерфакс.

По словам источника агентства, запрет на чартерные перевозки отменяется непосредственно с 28 августа.

В постановлении чартерным перевозчиками рекомендуется принять дополнительные меры авиационной безопасности.

Накануне министерство транспорта назвало «преждевременной» информацию о снятии ограничений на полеты чартеров из России в Турцию.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации сообщил о начале приема заявок российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин отменил ограничения на продажу путевок в Турцию, введенные ранее. С 1 июля российские туроператоры возобновили продажи туров в Турцию с перевозкой на регулярных рейсах. В то же время, организация чартерных рейсов так и не была разрешена.


1 комментарий

0
александр иванович , 28 августа 2016 в 15:43
А я то думаю, почему в Крым рейсы отменяют.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

161
вольдемар александрович: День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

28 августа
27 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама