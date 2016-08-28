Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, передает Интерфакс.

По словам источника агентства, запрет на чартерные перевозки отменяется непосредственно с 28 августа.

В постановлении чартерным перевозчиками рекомендуется принять дополнительные меры авиационной безопасности.

Накануне министерство транспорта назвало «преждевременной» информацию о снятии ограничений на полеты чартеров из России в Турцию.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации сообщил о начале приема заявок российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин отменил ограничения на продажу путевок в Турцию, введенные ранее. С 1 июля российские туроператоры возобновили продажи туров в Турцию с перевозкой на регулярных рейсах. В то же время, организация чартерных рейсов так и не была разрешена.