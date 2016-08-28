Новости
941 Президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован
Президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
«По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени», — сообщили в правительстве.
Подробности состояния здоровья узбекского лидера не приводится.
Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.
Фото дня
Блог редакции
На Кубани арестовали участников тракторного марша на Москву
Услышать Рио и победить
Морскую пехоту и десантников перебросили в Крым в рамках учений
Россияне на Украине не смогут проголосовать на выборах в Госдуму
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно10528
-
Гуковские шахтеры5244
-
В Москве началась избирательная кампания1853
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров20264
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12111
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3469
Самое обсуждаемое
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»
В Тарасову и О Ивлиеву - отдельный респект за фразу - Служебное...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Анатолий Прокопьев, 26 августа 2016 в 15:19: «Владимир Горницкий и...
Самое читаемое
«Хотите атаковать собачек корги — пожалуйста! Но при чем здесь борьба с коррупцией?»94477
Сливание и поглощение84950
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку66769
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
8 комментариев