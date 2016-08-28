Новая газета

28 августа целый день мы показываем фильм «Звезда» Анны Меликян
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

941 Президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован

28.08.2016 Теги: президент, узбекистан

Президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«По мнению специалистов, полное медицинское обследование и последующее лечение потребуют определенного времени», — сообщили в правительстве.

Подробности состояния здоровья узбекского лидера не приводится.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.

 


8 комментариев

2
Кот Сибирский , 28 августа 2016 в 16:54
помер Аким ну и хрен с ним!
порядочный человек, по определению, не может находиться 25 лет у власти.
Ответить 
-1
tchistiakov boris , 28 августа 2016 в 17:06
помер-шмомер - лишь бы был здоров
Ответить 
1
tchistiakov boris , 28 августа 2016 в 17:05
народ жалко! - опять будет северокорeйская давка с советским морем слёз (и небесплатный мавзолей - по древнему русскому обычаю)
: ... а дети у него есть? может после - заместят-возглавят !? ... неплохо бы ...
Ответить 
2
Татьяна Анатольевна Ласкарева , 28 августа 2016 в 17:30
дочери у него есть, прости боже ким чен ыр - конфетка в фантике, старшая гугуша (гульнара) если до власти дорвется, плакать будет нечем
Ответить 
1
Hasan Salim , 28 августа 2016 в 17:24
Да человек еще живой, а Вы его уже в гроб положили. Детей ест еще какой.
Ответить 
2
tchistiakov boris , 28 августа 2016 в 17:36
a его, пока ещё, никто не хоронит !
просто, для очень многих, советский коммунист всегда - покойник
Ответить 
1
в р , 28 августа 2016 в 17:25
народ жалко! - опять будет северокорeйская давка с советским морем слёз (и небесплатный мавзолей - по древнему русскому обычаю)

Cразу становится понятно, что, вы о Средней Азии не имеете ни малейшего представления.Ни давки, ни мавзолея(как бесплатного, так и небесплатного)не будет.А всё произойдёт по-тихому,как в солнечном Туркменистане, после безвременной кончины Сапармурата Туркменбаши Величайшего.Да всё будет даже тише,поскольку Каримов себя всё-таки не обожествляет.Но и об этом говорить пока рано, поскольку возможно, имеет место обычный в таком возрасте сосудистый криз.
Ответить 
2
Иван Сидоров , 28 августа 2016 в 17:39
Маловато еще поработал на благо узбекского народа.
Надо срочно выздоравливать и продолжать свою плодотворную деятельность.
78 лет - какие это годы для президента такой процветающей страны?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

161
вольдемар александрович: День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

28 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама