Лицензии на участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые были перераспределены после отстранения сборной России, переданы спортсменам из США, сообщает ТАСС.

Как сообщил Паралимпийский комитет США, спортсменам передали 22 лицензии, таким образом, теперь от Соединенных Штатов на соревнования поедут 289 паралимпийцев. Сборная США станет самой многочисленной на Паралимпиаде в Рио.

Ранее спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. От России на соревнования должны были поехать 267 паралимпийцев. Их лицензии после дисквалификации были переданы другим странам.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.