Подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России проверят на готовность к работе в условиях военного времени. Мероприятия пройдут в рамках внезапной проверки Вооруженных сил России, сообщает Минобороны России.

«Территориальные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также будет проводиться призыв граждан из запаса, в том числе резервистов, поставка автомобильной техники и формирование воинских частей территориальной обороны в Южном, Центральном военных округах и на Северном флоте.

Призываемые из запаса граждане поучаствуют в военных сборах, на которых военнообязанные пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, обучение по воинской учетной специальности, проведут боевое слаживание в составе подразделений.

«Впервые вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки решаются с привлечением полевых учреждений Банка России», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, сообщает военное ведомство, планируется проверить готовность ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса юга России к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск.

25 августа глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о крупнейшей за последние полтора года внезапной проверке боеготовности Вооруженных сил России. Она проводится в соответствии с решением президента Владимира Путина с 25 по 31 августа и затронет войска Южного военного округа, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил (ВКС) и ВДВ.

По словам Шойгу, целью внезапной проверки является отработка полного цикла подготовки вооруженных сил к защите интересов России при нарастании угроз безопасности. Она, добавил министр, покажет способность войск Западного и Центрального военных округов локализовать кризисные ситуации на юго-западном стратегическом направлении.

Ранее внеплановая проверка по поручению Путина проходила с 14 по 22 июня. Она касалась находящихся в запасе россиян.