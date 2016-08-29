Суд во Владивостоке заключил под стражу двух сотрудников управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и отправил под домашний арест еще четверых. Должностные лица подозреваются во взяточничестве, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Приморью.

Ранее, 24 августа, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников Россельхознадзора по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве».

По версии следствия, сотрудники управления действовали по предварительному сговору в течение года — с июня 2015 по июнь 2016. Они получали взятки за ускоренную и беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов от коммерческих организаций, которые занимаются экспортом подкарантинной продукции.

В преступной группе, как установили следователи, состояли посредники, которые собирали информацию о юридических лицах, а также непосредственно получали от них денежные средства, которые затем передавали должностным лицам ведомства. По данным следствия, за год подозреваемые получили взятки на сумму более 6 млн руб.

Ранее уголовное дело по подозрению в получении взяток на сумму в два миллиона рублей СК возбудил в отношении экс-главы администрации Сыктывкара Романа Зенищева. В отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина возбуждено два уголовных дела о взяточничестве — на сумму в 5,6 млн руб. и 15 млн руб.

Главу Копейского округа Челябинской области Вячеслава Истомина СК подозревает в получении взятки на общую сумму не менее 2 млн руб. В Иваново задержали первого заместителя председателя областного правительства Дмитрия Куликова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн руб.