Новости
690 В Приморье арестовали чиновников Россельхознадзора
Суд во Владивостоке заключил под стражу двух сотрудников управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и отправил под домашний арест еще четверых. Должностные лица подозреваются во взяточничестве, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по Приморью.
Ранее, 24 августа, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников Россельхознадзора по статьям «получение взятки» и «посредничество во взяточничестве».
По версии следствия, сотрудники управления действовали по предварительному сговору в течение года — с июня 2015 по июнь 2016. Они получали взятки за ускоренную и беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов от коммерческих организаций, которые занимаются экспортом подкарантинной продукции.
В преступной группе, как установили следователи, состояли посредники, которые собирали информацию о юридических лицах, а также непосредственно получали от них денежные средства, которые затем передавали должностным лицам ведомства. По данным следствия, за год подозреваемые получили взятки на сумму более 6 млн руб.
Ранее уголовное дело по подозрению в получении взяток на сумму в два миллиона рублей СК возбудил в отношении экс-главы администрации Сыктывкара Романа Зенищева. В отношении губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина возбуждено два уголовных дела о взяточничестве — на сумму в 5,6 млн руб. и 15 млн руб.
Главу Копейского округа Челябинской области Вячеслава Истомина СК подозревает в получении взятки на общую сумму не менее 2 млн руб. В Иваново задержали первого заместителя председателя областного правительства Дмитрия Куликова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн руб.
Фото дня
Блог редакции
В Приморье арестовали чиновников Россельхознадзора
Министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в военное время
Бенито. Песня о пацифисте
Парад фокстерьеров точно будет!
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно11394
-
Гуковские шахтеры5552
-
В Москве началась избирательная кампания1959
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров20702
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12308
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3494
Самое обсуждаемое
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Губернатор один — нас тут триста! Пусть сам к нам едет!»
Знаете, а я ведь вопрос ставила не об этом. Не о действиях, которые...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Анатолий Прокопьев, 26 августа 2016 в 15:19: «Владимир Горницкий и...
Самое читаемое
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку68545
Кто форсирует Евфрат? Павел Фельгенгауэр — о блицкриге турецкой армии и ее союзников67023
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной62975
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария