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Новости

137 Фигурант «болотного дела» Непомнящих подал жалобу в ЕСПЧ

29.08.2016 Теги: болотное дело, еспч, суды

Фигурант «болотного дела» Иван Непомнящих, осужденный в декабре прошлого года за участие в массовых беспорядках к двум с половиной годам лишения свободы, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на нарушении трех статей европейской конвенции со стороны российских властей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитика международной правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова, представляющего интересы Непомнящих в ЕСПЧ.

Заявитель жалуется на нарушение прав на свободу собраний и свободу выражения своего мнения (ст. 10 и 11 европейской конвенции), а также на преследование по политическим мотивам (ст. 18 конвенции), поскольку, как считают Непомнящих и его защитник, расследование дела было предвзятым, а судебное разбирательство несправедливым, власти стремились запугать потенциальных участников демонстраций. 

По словам Гайнутдинова, политический подтекст, на который ссылались и другие фигуранты «болотного дела», в отношении Непомнящих проявился особенно отчетливо. Он напоминает, что его подзащитного задержали 6 мая за неповиновение законным требованиям полиции. Дело почти сразу же прекратили из-за сфальсифицированного протокола об административном правонарушении. Спустя почти три года Непомнящих снова задержали — и пострадавшие полицейские вспомнили подробности, о которых речь не шла даже по горячим следам. «Мы пытаемся доказать, что российские власти пытаются криминализовать любую протестную активность и это общий тренд», — отметил аналитик «Агоры».

Первые жалобы от фигурантов «болотного дела» поступили в ЕСПЧ в 2012 году. По некоторым из них уже вынесено решение. В частности, суд признал нарушения ст. 10 и 11, а также ст. 5 и 6 (право на личную неприкосновенность и справедливый суд) по жалобе Евгения Фрумкина. В сентябре ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигурантов «болотного дела» Леонида Ковязина, Артема Савелова и Ильи Гущина и обязал Россию выплатить им компенсации. Также Европейский суд рассматривает жалобы Владимира Акименкова, Ярослава Белоусова, Дениса Луцкевича, Степана Зимина, Алексея Полиховича.

Россия ответила ЕСПЧ на жалобу по «болотному делу», представив девятистраничный отчет, в котором по пунктам отрицаются жалобы фигурантов дела, апелляционное определение Верховного суда и сопроводительное письмо от замминистра юстиции Георгия Матюшкина. Он доложил, что «нарушения права на мирные собрания» (статья 11 Конвенции о защите прав и основных свобод) не было, а также отрицает политический характер дела.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. Всего к ответственности по «болотному делу» были привлечены 33 человека.


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