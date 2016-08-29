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Новости

429 У института криминалистики в Брюсселе прогремел взрыв

29.08.2016 Теги: бельгия, брюссель, взрыв

Один или несколько человек протаранили на машине три забора, ограждавших Национальный институт судебной экспертизы в пригороде Брюсселя, после чего взорвали бомбу у лабораторий, сообщает ВВС со ссылкой на бельгийские СМИ.

Взрыв произошел около 2:30 часов по местному времени. В результате никто не пострадал. Что произошло с организаторами атаки, неизвестно. В настоящее время место происшествия оцеплено. Шоссе, проходящее мимо института, перекрыто, здание окружено обширным периметром безопасности, так что телевизионные группы не в состоянии приблизиться к месту происшествия.

Прокуратура Брюсселя подтвердила информацию о взрыве, а также то, что в результате атаки никто не пострадал, сообщает Reuters. Также там заявили, что причина произошедшего пока не выяснена.

Институт криминологии относится к системе министерства юстиции Бельгии. Основная деятельность научного учреждения  — проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее на юго-западе Бельгии на складе спортивного центра прогремел взрыв. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Уровень террористической угрозы в Бельгии сохраняется на третьей отметке после атаки в Брюссельском аэропорте в марте, в результате которой погибли 32 человека.


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