Один или несколько человек протаранили на машине три забора, ограждавших Национальный институт судебной экспертизы в пригороде Брюсселя, после чего взорвали бомбу у лабораторий, сообщает ВВС со ссылкой на бельгийские СМИ.

Взрыв произошел около 2:30 часов по местному времени. В результате никто не пострадал. Что произошло с организаторами атаки, неизвестно. В настоящее время место происшествия оцеплено. Шоссе, проходящее мимо института, перекрыто, здание окружено обширным периметром безопасности, так что телевизионные группы не в состоянии приблизиться к месту происшествия.

Прокуратура Брюсселя подтвердила информацию о взрыве, а также то, что в результате атаки никто не пострадал, сообщает Reuters. Также там заявили, что причина произошедшего пока не выяснена.

Институт криминологии относится к системе министерства юстиции Бельгии. Основная деятельность научного учреждения — проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее на юго-западе Бельгии на складе спортивного центра прогремел взрыв. В результате один человек погиб, четверо получили ранения.

Уровень террористической угрозы в Бельгии сохраняется на третьей отметке после атаки в Брюссельском аэропорте в марте, в результате которой погибли 32 человека.