Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

3564 «Газпром» заключил без конкурса крупнейший в истории монополии контракт

29.08.2016 Теги: газпром, госконтракт, конкурс

Публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» заключило без конкурса крупнейший в истории корпоративных закупок монополии контракт — на сумму 50,337 млрд рублей, сообщает Интерфакс. 

Контракт заключен с уфимским ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа “Петон”». Как следует из документации, на которую ссылается агентство, предметом договора являются «строительно-монтажные работы». 

В разделе «информация о товарах, работах, услугах» уточняется, что работы выполняются «по модели ЕРС» (когда исполнитель выполняет изыскательные, проектные, строительные, пусконаладочные и другие работы, а также производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения проекта). 

В управлении информации ПАО «Газпром» пояснили, что «в рамках данного договора предполагается строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона». 

Как пишет Интерфакс, установка строится для переработки тяжелого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири.

Уфимский институт ранее реализовывал задачи «Газпрома» в области проектирования, добавляет агентство.

На данный момент крупнейшим единичным строительным контрактом «Газпрома» является строительство нефтеконденсатопровода Уренгой-Пурпе с ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга на сумму 52,783 млрд рублей.


8 комментариев

1
andy klimens , 29 августа 2016 в 10:37
а институт этот чей? сведений об акционерах на сайте института нет
Ответить 
1
Сергей Булавский , 29 августа 2016 в 11:14
Это не "Петон" - это Питон с большой буквы! Такой заглот!..
Ответить 
3
Константин Каневский , 29 августа 2016 в 10:51
Смотрите здесь: https://egrul.nalog.ru
Три физических лица.
Ответить 
2
tchistiakov boris , 29 августа 2016 в 11:15
вот, не припомнится - сколько физических лиц было в том, внезапно купившeм "Юкос" и так же внезапно исчезнувшем, ... "Байкалфинансгрупп", и живы ли они сейчас после такой удачной покупки (?)
... "без конкурса" - семнадцатилетнее новшество и преимущество российского бизнеса ! (оттого - так ярко пылает успех всей российской экономики)
Ответить 
2
kirill malinov , 29 августа 2016 в 11:04
Вот это деньжищи!
А как же ФЗ о проведении конкурса?
Ответить 
1
Сергей Булавский , 29 августа 2016 в 11:15
Это врагам - закон. А друзьям - всё!
Ответить 
0
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 11:42
"А как же ФЗ о проведении конкурса?" - а ХЗ...

P.S. А помните, была ещё такая интересная книжка, сборник сказок на ночь для самых маленьких - "конституция" называлась?
Ответить 
1
Алим Седьмой , 29 августа 2016 в 11:18
Ну, так, Миллер один из фигурантов фильма "Ху из мистер....". Это Миллер, кого надо Миллер.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

161
вольдемар александрович: День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

29 августа
28 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама