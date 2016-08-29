Публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» заключило без конкурса крупнейший в истории корпоративных закупок монополии контракт — на сумму 50,337 млрд рублей, сообщает Интерфакс.

Контракт заключен с уфимским ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа “Петон”». Как следует из документации, на которую ссылается агентство, предметом договора являются «строительно-монтажные работы».

В разделе «информация о товарах, работах, услугах» уточняется, что работы выполняются «по модели ЕРС» (когда исполнитель выполняет изыскательные, проектные, строительные, пусконаладочные и другие работы, а также производит выбор и закупку материалов и оборудования для выполнения проекта).

В управлении информации ПАО «Газпром» пояснили, что «в рамках данного договора предполагается строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона».

Как пишет Интерфакс, установка строится для переработки тяжелого углеводородного сырья месторождений Западной Сибири.

Уфимский институт ранее реализовывал задачи «Газпрома» в области проектирования, добавляет агентство.

На данный момент крупнейшим единичным строительным контрактом «Газпрома» является строительство нефтеконденсатопровода Уренгой-Пурпе с ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга на сумму 52,783 млрд рублей.