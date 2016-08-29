Новый номер журнала The New Times, который отказалась печатать типография «Пушкинская площадь», все-таки появится в продаже, тираж удалось напечатать. сообщил заместитель главного редактора издания Иван Давыдов радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, количество экземпляров журнала сократилось в два раза — с 50 тысяч экземпляров до 25 тысяч. Название типографии, которая согласилась напечатать новый номер, он не уточнил.

Напомним, 26 августа главный редактор издания Евгения Альбац сообщила в своем фейсбуке, что новый номер журнала не поступит в продажу, поскольку типография «Пушкинская площадь», с которой издание сотрудничает восемь лет, отказалась его печатать.

Причины Альбац не пояснила, отметив только, что у журнала «ноль долгов» перед типографией. По ее словам, редакция пытается найти другую типографию, которая согласится печатать журнал.

«Мотивы неожиданного отказа типографии мне неизвестны (…) Никаких тайн я не знаю, политических мотивов тоже. Их легко предположить, но я этого делать не буду», — позже рассказал Давыдов.

По данным «Газеты.ру», типография перегружена заказами и вынуждена отказывать своим клиентам в печати.

Журнал The New Times — российский общественно-политический еженедельник, освещающий события мировой и российской политики, экономики и культуры. В этом году Роскомнадзор вынес изданию предупреждение за то, что при упоминании украинского движения «Правый сектор» (организация запрещена в России), редакция не указала, что организация является запрещенной в России.