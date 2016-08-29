Жители города Могоча в Забайкальском крае обнаружили в лесу свалку писем и документов, не доставленных адресатам «Почтой России». Об этом сообщил глава Могочинского района Дмитрий Плюхин в своем блоге в «Живом журнале».

«Мне позвонили возмущенные жители Могочи и сообщили, что нашли в лесу сразу за городом целые кучи писем, бумаг и документов, которые были выброшены работниками почты. Понимаете? Горы писем! Все письма, входящие в Могочу, которые надо разнести по адресатам», — написал он.

Примечательно, что среди упомянутых находок оказалось послание самому Плюхину из Организации Содружества Бизнесменов, переписка Могоча-Благовещенск о недавно убитом десантнике, письма от компании ТТК своим абонентам, счета на оплату, письмо из колонии Карымского района и другие.

Он отметил, что все письма были отправлены в июле и августе.

«Это свинство! Это сволочизм какой-то. Люди пишут письма, отправляют, покупая марки, оплачивают услуги доставки, а работники почты просто выбрасывают это в лес», — добавил Плюхин.

Районный руководитель решил сам отправится в лес вместе с грибниками и обнаружил там еще несколько мест, где были разбросаны письма.

Дмитрий Плюхин «дал поручение своим заместителям вызвать начальника почты, полицию и провести разбор».

Это не первый случай, когда «Почта России» избавляется от корреспонденции. В ноябре 2013 года в Битцевском парке москвичи нашли мешок выброшенных и полуобгоревших писем.