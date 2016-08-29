В отношении замглавы администрации Петропавловска-Камчатского заведено уголовное дело по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств в размере 37 млн 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По версии следствия, региональное министерство ЖКХ выделило субсидии на реализацию краевой программы энергоэффективности, развития энергетики в Петропавловске-Камчатском. Чиновник, «действуя в интересах МУП “Петропавловский водоканал”, инициировал изменение программных мероприятий, определив порядок расходования указанных бюджетных средств на цели не соответствующие условиям их получения», говорится в сообщении СК.

В пресс-службе уточнили, что средства пошли на погашение долгов предприятия. «Указанные денежные средства фактически использованы на погашение финансовых обязательств (основного долга по кредиту и процентов по нему) МУП “Петропавловский водоканал”, возникших в 2012 и 2013 годах», — отмечается на сайте.

По данным агентства «Кам 24», речь идет о Дмитрие Платонове. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.