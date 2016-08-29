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1488 Собянин уволил куратора программы благоустройства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку замглавы департамента капитального ремонта столицы Петра Туркина, сообщает Интерфакс со ссылкой на городскую администрацию. Как отметил собеседник агентства, Туркин покинул свой пост по собственной инициативе.
Петр Туркин занимал должность замглавы департамента капремонта Москвы с 2013 года. Он отвечал за формирование и реализацию госпрограмм по благоустройству общественных пространств Москвы, а также за организацию деятельности контрактной службы при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Ранее в понедельник власти Москвы отчитались о результатах сноса построек, признанных самостроем. Как заявили Интерфаксу в столичной Госинспекции по недвижимости, в Москве снесено более 90 объектов из 107 запланированных. При этом собственники своими силами заблаговременно снесли 30 построек, по 47 объектам в инспекцию поступили обращения с просьбами о помощи в сносе, собственники 29 объектов отказались сносить свои постройки.
Напомним, 26 августа власти Москвы анонсировали вторую «ночь длинных ковшей». Отмечалось, что будут снесены объекты из списка самостроя, который мэрия Москвы обнародовала 28 июня. В перечень вошли 107 построек. В тот же день во время сноса незаконных палаток у станции метро «Дмитровская» на рабочего упала балка. Его госпитализировали.
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