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Новости

1488 Собянин уволил куратора программы благоустройства Москвы

29.08.2016 Теги: москва, собянин, увольнения

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку замглавы департамента капитального ремонта столицы Петра Туркина, сообщает Интерфакс со ссылкой на городскую администрацию. Как отметил собеседник агентства, Туркин покинул свой пост по собственной инициативе.

Петр Туркин занимал должность замглавы департамента капремонта Москвы с 2013 года. Он отвечал за формирование и реализацию госпрограмм по благоустройству общественных пространств Москвы, а также за организацию деятельности контрактной службы при закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ранее в понедельник власти Москвы отчитались о результатах сноса построек, признанных самостроем. Как заявили Интерфаксу в столичной Госинспекции по недвижимости, в Москве снесено более 90 объектов из 107 запланированных. При этом собственники своими силами заблаговременно снесли 30 построек, по 47 объектам в инспекцию поступили обращения с просьбами о помощи в сносе, собственники 29 объектов отказались сносить свои постройки.

Напомним, 26 августа власти Москвы анонсировали вторую «ночь длинных ковшей». Отмечалось, что будут снесены объекты  из списка самостроя, который мэрия Москвы обнародовала 28 июня. В перечень вошли 107 построек. В тот же день во время сноса незаконных палаток у станции метро «Дмитровская» на рабочего упала балка. Его госпитализировали. 


5 комментариев

0
Виктор Дремов , 29 августа 2016 в 12:41
Для руководителей! Прежде, чем принимать человека на работу, внимательно прочитайте его фамилию. На Руси фамилии давались либо по отчеству, либо по прозвищу. Прозвище всегда соответствовало характеру человека.
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1
tchistiakov boris , 29 августа 2016 в 13:13
изверг
существительное или глагол и к кому относится - право свободноо выбора
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1
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 13:25
"Туркин покинул свой пост по собственной инициативе."


Представил себе на минутку сообщение в программе "Время" (второе название, народное - "про удои") - "наш дорогой Леонид Ильич оставил пост Генерального секретаря КПСС по собственной инициативе"...
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0
Дмитрий Кузьмин , 29 августа 2016 в 13:29
НОВАЯ вместе с Кискель ТВ пытается внушить читателю, что в Москве было возможно строительство без согласования.. Чушь собачья.. :-)))
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0
Дмитрий Кузьмин , 29 августа 2016 в 13:31
Снос построек малого бизнеса, является наплевательством на малый бизнес на законы РФ и на права человека...
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