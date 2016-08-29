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Новости

624 Пострадавший в результате нападения на пост ДПС полицейский скончался

29.08.2016 Теги: полиция, смерть

Полицейский, пострадавший в результате нападения на пост ГИБДД в Подмосковье, скончался. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на справочную НИИ имени Склифосовского.

«Он умер 29 августа в час ночи», — сказал сотрудник справочной службы.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» сообщила, что напавшие на пост ДПС являются уроженцами Чечни. По словам собеседника издания, нападение совершили 21-летний Усман Мурдалов и 18-летний Сулим Исраилов.

Позже ответственность за нападение на пост ДПС взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 

Инцидент произошел в среду, 17 августа. Двое неизвестных устроили перестрелку с сотрудниками ГИБДД в Щелковском районе Подмосковья. Раненых полицейских в тяжелом состоянии госпитализировали, нападавших убили. По одной из версий, злоумышленники напали на пост полиции, чтобы завладеть оружием.


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