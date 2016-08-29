Новости
624 Пострадавший в результате нападения на пост ДПС полицейский скончался
Полицейский, пострадавший в результате нападения на пост ГИБДД в Подмосковье, скончался. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на справочную НИИ имени Склифосовского.
«Он умер 29 августа в час ночи», — сказал сотрудник справочной службы.
Напомним, ранее газета «Коммерсант» сообщила, что напавшие на пост ДПС являются уроженцами Чечни. По словам собеседника издания, нападение совершили 21-летний Усман Мурдалов и 18-летний Сулим Исраилов.
Позже ответственность за нападение на пост ДПС взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Инцидент произошел в среду, 17 августа. Двое неизвестных устроили перестрелку с сотрудниками ГИБДД в Щелковском районе Подмосковья. Раненых полицейских в тяжелом состоянии госпитализировали, нападавших убили. По одной из версий, злоумышленники напали на пост полиции, чтобы завладеть оружием.
Фото дня
Блог редакции
Оставьте учителя в покое
«За нас серьезно взялись»
Твердая порода
Конец обещаний
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»1251
-
Страшно и злободневно11685
-
Гуковские шахтеры5705
-
В Москве началась избирательная кампания2009
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров20938
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12343
Самое обсуждаемое
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Губернатор один — нас тут триста! Пусть сам к нам едет!»
Знаете, а я ведь вопрос ставила не об этом. Не о действиях, которые...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Анатолий Прокопьев, 26 августа 2016 в 15:19: «Владимир Горницкий и...
Самое читаемое
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку69207
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной68875
Кто форсирует Евфрат? Павел Фельгенгауэр — о блицкриге турецкой армии и ее союзников67862
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев