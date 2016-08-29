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Новости

781 Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг

29.08.2016 Теги: больница, президент, узбекистан

Президент Узбекистана Ислам Каримов перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации, его состояние стабильное. Об этом сообщила дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева в своем Instagram.

«На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на “прайвеси” (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами», — попросила Лола Каримова-Тилляева.

Напомним, накануне стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, подробности его состояния не уточнялись.

Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.


5 комментариев

0
bob benk , 29 августа 2016 в 13:07
На все Божья воля...
Подоил народ до ручки и хватит...
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0
ernst tannenhauser , 29 августа 2016 в 13:22
Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.Живи вечно ,- гадёныш.
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0
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 13:33
Смертность в подобных случаях - 40%. Так что, вполне возможно, поживёт ещё - "на радость узбекскому народу".
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0
Алексей Неважно(Киев) , 29 августа 2016 в 13:43
Нет Овод. Смертность одно-дееспособность другое. Кровоизлияние в мозг в 78 лет не оставляет шансов на восстановление умственной деятельности. Он будет существовать как растение.
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0
Owod_ RUS , 29 августа 2016 в 13:50
А как сочетаются "занимаемый пост" и "умственная деятельность"? Будут выносить на парады и торжественные заседания, и всё будет нормально...

Прецедентов - полно.
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