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781 Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг
Президент Узбекистана Ислам Каримов перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации, его состояние стабильное. Об этом сообщила дочь главы государства Лола Каримова-Тилляева в своем Instagram.
«На данный момент еще рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на “прайвеси” (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами», — попросила Лола Каримова-Тилляева.
Напомним, накануне стало известно, что президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован, подробности его состояния не уточнялись.
Исламу Каримову 78 лет. Каримов находится на посту президента Узбекистана 25 лет — с 1991 года.
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