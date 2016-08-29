Первые чартерные рейсы отправятся в Турцию 4-5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

2 сентября будут выполнены только регулярные рейсы из России в Турцию для клиентов туроператора «Интурист».

«Турцию продаем, но только на регулярных рейсах «Турецких Авиалиний». Думаю, вряд ли будут чартеры в ближайшее время. В принципе, сезона остался месяц, все нахватали блоков на регулярных рейсах и не будут менять», — заявил представитель компании.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

27 августа стало известно, что Росавиация начала принимать заявки российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.

Надежда Мироненко