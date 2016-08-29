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Новости

181 Первые чартерные рейсы полетят в Турцию 4 сентября

29.08.2016

Первые чартерные рейсы отправятся в Турцию 4-5 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

2 сентября будут выполнены только регулярные рейсы из России в Турцию для клиентов туроператора «Интурист».

«Турцию продаем, но только на регулярных рейсах «Турецких Авиалиний». Думаю, вряд ли будут чартеры в ближайшее время. В принципе, сезона остался месяц, все нахватали блоков на регулярных рейсах и не будут менять», — заявил представитель компании.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

27 августа стало известно, что Росавиация начала принимать заявки российских авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов в Турцию.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.

 

Надежда Мироненко


4 комментария

-2
Виктор Дремов , 29 августа 2016 в 13:20
Неужели еще есть безмозглые туристы-придурки, которые летают в Турцию? Есть же люди без чувства самосохранения. Ничего-то их не смущает. Хотя один положительный эффект от открытия продажи туров в Турцию все-таки есть - это снижение цен на альтернативные направления.
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1
kirill malinov , 29 августа 2016 в 13:36
По Вашей логике к безмозглым можно отнести граждан проживающих в печально известных домах на Гурьянова и Каширском шоссе, отправивших детей в Бесланскую школу и сходивших на Норд-Остовский мюзикл?
Неприятности и несчастья могут поджидать везде, где мало задумываются о жизни своих граждан.
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0
Алексей Неважно(Киев) , 29 августа 2016 в 13:31
Октябрь в Гейнюке может быть испорчен.
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0
Гошан Оттуда , 29 августа 2016 в 13:50
Вот и хорошо! Сентябрь-октябрь в Анталье лучшие!.., да и цены обещают быть приятными!
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