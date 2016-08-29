Московское отделение «Единой России» агитирует голосовать за партию по телефону, при этом использует формирующие опросы — спрашивает, согласны ли москвичи с тем, что «в это непростое для нашей страны время, все мы должны проголосовать за “Единую Россию”». Об этом в понедельник пишет «Коммерсант».

Партия заключила контракт с колл-центром, оплатив его услуги из своего избирательно счета, пояснил изданию руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Олег Смолкин. По его словам, агитаторы уже обзвонили «несколько десятков тысяч» москвичей, звонки будут продолжаться вплоть до 16 сентября (17 сентября в «день тишины» и 18 сентября в день выборов партия агитировать не может).

Звонки поступают как на домашние, так и на мобильные телефоны москвичей, уточняет газета. Работники колл-центра представляются сотрудниками штаба ЕР и объясняют гражданам, что «18 сентября проходят выборы в Госдуму» и «нашему президенту нужна поддержка».

«Очень важно поддерживать Россию. Вы согласны с тем, что в это непростое для нашей страны время, все мы должны проголосовать за “Единую Россию”?» — спрашивают они.

В случае отрицательного ответа, сотрудники колл-центра интересуются, поддерживает ли гражданин политику президента России Владимира Путина. Если и на этот вопрос собеседник дает отрицательный ответ, ему говорят: «Жаль, надеемся, что вы измените свое мнение», и кладут трубку. Звонки идут с номеров +7-495-539-55-88 и +7-495-539-38-32, перезвонить на них нельзя.

По словам Олега Смолкина, партия таким образом ведет агитационный социологический опрос. Он утверждает, что сотрудники колл-центра звонят только тем людям, с которыми у партии «был какой-то контакт» (например, если люди подписывали какие-то инициативы партии).

Вместе с тем сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин считает, что в данном случае партия власти нарушает закон «О персональных данных». По его мнению, кто-то из операторов предоставил единороссам базу данных телефонных номеров москвичей.

«Так как операторы персональных данных — это в основном государственные органы, такой обзвон можно считать использованием административного ресурса», — считает Бузин.

Единый день голосования состоится 18 сентября. В Москве на выборы зарегистрированы 180 кандидатов от 15 избирательных округов.